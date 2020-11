Venezia, Forte: "Peccato non aver vinto. Ci prendiamo il punto e pensiamo alla prossima"

Dopo il pareggio contro il Brescia, l'attaccante del Venezia Francesco Forte ha parlato ai taccuini del sito ufficiale del club: "Peccato non essere riusciti a portare a casa la vittoria, perchè come dico sempre i gol devono servire a quello. Ci prendiamo questo punto e pensiamo subito alla prossima partita contro l'Ascoli, in cui dovremo mantenere questa cattiveria e questa umiltà. Non dimentichiamoci che abbiamo giocato contro una squadra molto forte come il Brescia, dobbiamo prenderci i meriti per quello che abbiamo fatto oggi e mantenere questo entusiasmo, perchè stiamo facendo qualcosa di importante, senza dimenticare che ciò che conta sono i punti. In rosa abbiamo giocatori molto forti, quello che non deve mai mancare deve essere la concentrazione ed il carattere e lo stiamo dimostrando, sono davvero orgoglioso di far parte di questo gruppo".