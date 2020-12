Venezia, Forte: "Per il salto di qualità, partite come quella del Bentegodi vanno vinte"

Una partita quasi portata a casa, ma in extremis il ChievoVerona ha centrato il pareggio, e il Venezia è tornato in laguna con un solo punto alla attivo. Della partita, ai canali ufficiali del club, ne ha parlato l'attaccante Francesco Forte, autore del gol che aveva fatto sperare gli arancioneroverdi: "Purtroppo ci manca qualcosa per fare il salto di qualità perché nel corso di questa stagione abbiamo lasciato per strada dei punti in maniera un po' ingenua; peccato non aver portato a casa l’intera posta in palio perché ce lo saremmo meritati. Con il gol di oggi si chiude un anno importante per me, poiché ho realizzato 18 reti, ma come dico sempre ciò che conta per me è il risultato della squadra. Sicuramente si è vista una bella partita, giocata a viso aperto, ma come detto prima, se vogliamo fare il salto di qualità queste partite vanno vinte e in questo momento c’è rammarico per non essere riusciti a farlo. Ora ci aspetta una nuova impegnativa sfida contro il Pisa, che in questo turno non ha giocato ma questo non può essere un alibi; sarà una battaglia e dovremo fare di tutto per tornare a vincere".