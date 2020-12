Venezia, Forte: "Punto più importante di quello di Brescia, dobbiamo rimanere sul pezzo"

vedi letture

Il giocatore del Venezia Francesco Forte, dopo la doppietta rifilata al Lecce ha detto: “Sui due gol devo ringraziare Di Mariano e Mazzocchi, che mi hanno fornito due splendidi assist, io mi sono fatto trovare pronto e sono contento perché questi due gol sono serviti a portare a casa un punto da un campo difficile. Sono venuto a Venezia anche perché il mister puntava su di me per sviluppare questo tipo di gioco e devo ringraziarlo perché grazie alla sua fiducia riesco ad esprimermi su questi livelli ed essere di aiuto alla squadra. Ciò che conta davvero è fare bene come squadra. Oggi abbiamo fatto un punto più importante di quello di Brescia, perché fare risultato qui contro un Lecce in un momento molto positivo non era assolutamente semplice; ora ci aspetta un’altra battaglia in casa, dove ci teniamo a fare bene per rimanere sul pezzo".