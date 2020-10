Venezia, Forte: "Spero di avere più spazio dopo la sosta. Voglio parlare con i fatti"

Francesco Forte, attaccante e colpo di mercato del Venezia, ha rilasciato alcune dichiarazioni al Corriere del Veneto: "Mi sento bene, spero di avere più spazio dopo la sosta. Non amo fare proclami, sono abituato a far parlare i fatti. Qui tatticamente è diverso rispetto a Castellammare, gli esterni sono più stretti e si gioca palla a terra ma per me non è un problema, mi adeguo volentieri: il mio obiettivo è aiutare la squadra a raggiungere gli obiettivi prefissati. Cremona? Sarà una gara difficile ma vogliamo vincere".