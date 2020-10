Venezia-Frosinone 0-2, le pagelle: Novakovich-Szyminski gol, errore decisivo di Capello

Queste le valutazioni date a Venezia-Frosinone, gara terminata con il successo per 0-2 dei ciociari.

Venezia-Frosinone 0-2

Marcatori: 58’ Novakovich, 71’ Szyminski

VENEZIA

Lezzerini 6 – Dopo un primo tempo da spettatore non pagante, nella ripresa deve arrendersi sul destro al volo di Novakovich e sul colpo di testa di Novakovich. Non viene chiamato in causa in molte altre circostanze.

Mazzocchi 6 – Spinge con grande costanza sulla corsia di destra per buona parte della gara. Dai suoi piedi arrivano diversi cross interessanti per le punte.

Modolo 6 – Nella prima frazione di gioco contiene senza troppi affanni gli attaccanti del Frosinone. Ha molto più lavoro da sbrigare dopo l’intervallo.

Ceccaroni 5,5 – Ingenuo in occasione del primo gol, quando si trova nella zona di Novakovich e non impedisce all’attaccante di battere a rete.

Felicioli 5,5 – In difficoltà soprattutto nei secondi quarantacinque minuti, quando Salvi viene sostituito dal più fresco Zampano e sfida più volte dalla sua parte.

Fiordilino 6,5 – Il migliore dei suoi nel primo tempo, visto che giganteggia a centrocampo e sfiora in due occasioni il gol. Dopo lo svantaggio, viene richiamato in panchina per aumentare il peso offensivo della squadra (dal 63’ Crnigoj 5,5 – Non dà l’apporto sperato nella parte finale del match)

Taugordeau 5,5 – Gara al di sotto della sufficienza per il playmaker dei veneti, che fatica a dare geometrie alla squadra così come ad aiutare la difesa quando il Frosinone alza il pressing (dall’87’ Karlsson s.v.).

Maleh 6 – Prestazione nel complesso buona, da parte di uno dei pochi giocatori che continuano a lottare dopo il doppio svantaggio firmato da Szyminski.

Aramu 5,5 – Un corner battuto verso la porta respinto da Bardi e poco altro per il trequartista, che tra le linee non detta legge come potrebbe. Già poco convincente nel primo tempo, non migliora nella ripresa (dal 73’ Di Mariano 6 – Qualche spunto in avanti negli ultimi minuti)

Bocalon 5,5 – Si muove molto per mettersi a servizio dei compagni. A livello di conclusioni verso la porta, invece, lascia abbastanza a desiderare (dal 63’ Forte 6 – Mette in campo tutta la sua grinta, ma i palloni giocabili sono davvero pochi).

Capello 5 – Il più negativo nella squadra di Zanetti. Pesa sulla sua prestazione l’errore ad inizio ripresa, quando calcia fuori a pochi passi dalla porta (dal 73’ Johnsen 6 – Entra quando la partita è già ampiamente compromessa e ha poche occasioni per provare a raddrizzarla)

FROSINONE

Bardi 6,5 – In un primo tempo di grande sofferenza per il Frosinone, nega il gol a Fiordilino e ad Aramu tenendo a galla i suoi. Meno impegnato nella ripresa.

Brighenti 6,5 – Deciso ed efficace nella protezione dell’area di rigore, spazzando via di versi palloni pericolosi che stavano arrivando dalle parti di Bardi.

Curado 6 – Esordio positivo per l’ex Crotone che, pur senza dare nell’occhio con evidenti chiusure difensive, dà il suo contributo per mantenere la porta inviolata.

Szymisnki 7 – Grande prestazione per il centrale polacco, che prevale spesso sugli attaccanti avversari e nella ripresa segna di testa il gol che chiude il match.

Salvi 6 – Partita ordinata da parte dell’esterno destro, che alterna momenti di spinta ad altri in cui pensa maggiormente alla fase difensiva (dal 51’ Zampano 6,5 – Entra in campo nel migliore dei modi, spingendo senza sosta sulla corsia di destra).

Maiello 6 – Grande sostanza in mezzo al campo da parte sua, con un aiuto importante e costante alla retroguardia nei momenti di massima pressione da parte del Venezia.

Kastanos 5,5 – Il meno positivo nella formazione di Alessandro Nesta. Fatica contro i centrocampisti veneziani nella prima parte di gara e, a differenza dei suoi compagni, non migliora con il passare dei minuti.

Beghetto 6,5 – Gioca una partita nel complesso positiva, in cui la ciliegina sulla torta risulta l’assist per il raddoppio di Szyminski (dall’88’ D’Elia s.v.).

Rohden 6,5 – Dopo un primo tempo decisamente in ombra, dopo l’intervallo è molto più intraprendente nella metà campo avversaria. Suo l’assist per il gol del vantaggio realizzato da Novakovich.

Parzyszek 6 – Debutto non facile per il polacco, con tanta buona volontà ma davvero pochi palloni che arrivano dalle sue parti e che può trasformare in occasioni da gol (dal 51’ Novakovich 7 – L’uomo che cambia il volto alla gara, con il suo destro al volo su sponda di Rohden che dà il là al successo dei ciociari).

Ciano 5,5 – Certamente non una delle sue migliori esibizioni con la maglia del Frosinone. Una conclusione sul fondo prima dell’intervallo e poco altro (dal 68’ Dionisi 6 – Mette piede in campo poco prima del raddoppio, che di fatto chiude la gara. Non ha quindi molte occasioni per farsi notare in avanti).