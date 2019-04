© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Al termine del primo tempo tra Venezia e Cittadella, che si è chiuso sul parziale di 0-0, Agostino Garofalo è intervenuto ai microfoni di DAZN:

"Il Cittadella è una squadra che verticalizza sugli attaccanti e viene a pressare forte con i centrocampisti, dobbiamo essere bravi a non fraseggiare troppo perché loro giocano tanto sull'errore dell'avversario. L'abbiamo preparata così, appena recuperata palla andiamo subito sulle nostre punte e cerchiamo di prenderli mentre loro vengono in pressione.

Sappiamo che è una partita importante, ci giochiamo una grossa fetta di campionato. Speriamo di trovare il vantaggio, la vittoria ci serve assolutamente per il prosieguo del campionato."