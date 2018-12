© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Agostino Garofalo, difensore del Venezia, ha parlato dopo la sconfitta casalinga contro il Cosenza: "Dopo un periodo intenso ci può stare una partita così - riporta La Nuova Venezia - Forse abbiamo pagato gli sforzi fatti nelle ultime settimane per tirarci fuori da una brutta situazione. Dispiace per il gol subito in contropiede ma D'Orazio ha fatto un grande gol".