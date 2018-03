Venezia, Geijo: "Con Litteri coppia rognosa e non molliamo nulla"

© foto di Luca Marchesini/TuttoLegaPro.com

Intervista a TrivenetoGoal per Alex Geijo, attaccante del Venezia, tornato al gol nel derby contro il Cittadella: "Era importante vincere, perché il Cittadella era sopra di noi, e visti i risultati di questa giornata di campionato era importante potersi consolidare nella zona playoff della classifica. La coppia con Litteri? Penso che siamo una coppia rognosa, pesante, non molliamo nessuna palla, proviamo anzi a giocarle tutte e ad aiutare la squadra. Non siamo egoisti, ma lavoriamo senza pensare a segnare o meno, ma puntiamo a lavorare bene, e se si fa così, di solito arrivano anche i risultati per tutti”.