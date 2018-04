Venezia, Geijo: "Grandi ricordi di Brescia. Addio a causa dell'incertezza"

© foto di Luca Marchesini/TuttoLegaPro.com

L'attaccante del Venezia Alex Geijo ha parlato della sfida contro il Brescia, sua ex squadra, sulle colonne del Giornale di Brescia: “Ho grandissimi ricordi dell'esperienza con le Rondinelle, mi sono trovato benissimo anche se sono rimasto solo un anno. Mancato rinnovo? Non ci fu mai una proposta ufficiale, si parlò a inizio stagione di un rinnovo automatico in base alle presenze che a febbraio non era ancora arrivato, parlammo di nuovo, ma non si sapeva nulla di certo sul futuro e alla fine non se ne parlò più. - continua Geijo – Domenica mi aspetto una partita chiusa, molto tattica fra due squadre che hanno bisogno dei tre punti pur con obiettivi diversi”.