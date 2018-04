Venezia, Geijo: "Play off? Siamo in ballo e dobbiamo ballare"

© foto di Luca Marchesini/TuttoLegaPro.com

Il centravanti del Venezia Alex Geijo ha parlato dopo la vittoria contro la Virtus Entella arrivata anche grazie a una sua rete: “Sono contento per il gol, ma sopratutto perché abbiamo controllato e vinto la partita da grande squadra. Sono arrivato lo scorso anno qui in un progetto di Lega Pro e forse non sarei venuto qui se non avessi intravisto questa potenzialità di questo Venezia. - continua Geijo come riporta Trivenetogoal.it - Non credo che sarebbe un dramma se non dovessimo conquistare un posto nei play off, perché forse non eravamo stati costruiti per questo obiettivo, ma adesso che siamo in ballo dobbiamo ballare. Abbiamo perso troppi punti nei minuti finali delle partite, speriamo di non dover pagare questa nostra brutta caratteristica in grande campionato come quello che stiamo facendo”