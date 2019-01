Venezia, Geijo: "Spiace sia finita così. Sto valutando alcune soluzioni"

© foto di Luca Marchesini/TuttoLegaPro.com

Il futuro di Alexandre Geijo sarà lontano da Venezia non rientrando più nei piani della società e del tecnico Zenga. Ai microfoni di Trivenetogoal.it lo stesso centravanti spagnolo ammette che la separazione è ormai prossima aprendo anche al ritorno in patria: “Non mi aspettavo che finisse così, fa molta differenza finire fuori dal progetto e non essere schierato titolare. Non ho mai preteso nulla, non capisco perché rinnovarmi il contratto e adesso essere in questa situazione, ma lo accetto. - spiega Geijo – Sto valutando alcune soluzioni, una anche in Spagna, ma adesso non è il momento per dire dove andrò a giocare”.