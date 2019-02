Venezia, i convocati di Zenga per il Livorno: non c'è Citro

© foto di Federico Gaetano

Stasera (alle ore 21) il Venezia scende in campo nell'unica partita in programma nella domenica di Serie B, in casa del Livorno. Il grande assente nei lagunari è Nicola Citro, autore di un gol nell'ultima uscita, terminata in parità contro il Lecce.

Portieri: Vicario, Lezzerini, Bertinato.

Difensori: Bruscagin, Fornasier, Coppolaro, Domizzi, Modolo, Mazan, Cernuto, Zampano.

Centrocampisti: Bentivoglio, Suciu, Pinato, Zennaro, Besea, Segre.

Attaccanti: St Clair, Di Mariano, Lombardi, Bocalon, Vrioni.