Venezia, Corriere del Veneto: "Zenga va a caccia del bis"

Corriere dello Sport sull'Inter: "5 non bastano"

Corriere della Sera in taglio alto: "Cinquina Inter, ma Juve vince ancora"

La Nazione: "Viola beffati nel finale. Il gol di Veretout non basta"

Corriere dello Sport: "Roma avvelenata: 'Non era rigore'"

Corriere di Torino in prima: "Juve da record. Ma Allegri vuole di più"

La Nuova Ferrara: "SPAL a pranzo in casa della Lazio, servono punti"

La Gazzetta dello Sport: "Samp-Toro, chi salta in alto? Lazio da riscatto"

Dopo il successo di Cremona, il Venezia cerca il bis in casa contro la Salernitana. Questo il titolo dell'edizione odierna del Corriere del Veneto : "Zenga va a caccia del bis".

Invio richiesta in corso...

Utilizzo dei Cookie

PROSEGUO

Utilizziamo cookie, anche di terze parti, per migliorare l'esperienza di navigazione e per inviarti messaggi promozionali personalizzati.Proseguendo con la navigazione acconsenti al loro uso in conformità alla nostra Cookie Policy