Venezia, idea Chochev per il centrocampo

© foto di Federico Gaetano

Secondo quanto riportato da Trivenetogoal.it il Venezia avrebbe messo nel mirino il centrocampista Ivaylo Chochev per rinforzare la rosa a disposizione di Zenga. I veneti avrebbero già avviato i colloqui con la dirigenza rosanero per il bulgaro classe ‘93 e oggi proveranno a chiudere l’affare anche se appare difficile che il trasferimento vada in porto.