Venezia, il catanese Litteri: "Col Palermo vittoria speciale"

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Gianluca Litteri, attaccante del Venezia, ha parlato dopo la vittoria di ieri contro il Palermo. "L’abbiamo preparata benissimo. Abbiamo approcciato la partita, secondo me, nel modo migliore. Stando sempre alti li abbiamo messi in difficoltà, così non gli abbiamo dato modo di gestire la palla in modo sereno", le parole del calciatore riportate da Trivenetogoal.it.

Da catanese, trovi che questa vittoria abbia un sapore particolare, per te? “Sì, poi chiaramente se avessi trovato il gol sarebbe stato meglio. Ma va bene così e sono comunque contento, perché stiamo dando continuità a risultati importantissimi. Siamo lassù, in classifica, e guardiamo partita per partita. Adesso, infatti, pensiamo subito a martedì prossimo, quando avremo una partita difficilissima, perché la Pro Vercelli è un’avversaria dura ed ostica, quindi prepareremo quest’incontro e vedremo quello che verrà”.