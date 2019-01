Venezia, il dg Scibilia: "Mercato? Proveremo a migliorarci"

Fonte: trivenetogoal.it

© foto di Luca Marchesini/TuttoLegaPro.com

«Il campionato è apertissimo, tutto è possibile anche per un Venezia che ha già una sua identità e potenzialità importanti». Il dg Dante Scibilia è sicuro che il team arancioneroverde sarà protagonista nella seconda parte della Serie B. Al giro di boa i lagunari navigano a +4 sui playout e -5 sui playoff, in attesa di vedere se e come la società interverrà sul mercato. «Se si incastreranno certe situazioni proveremo a migliorarci per ottenere qualche risultato positivo in più. Abbiamo alcune posizioni tecniche da risolvere (Geijo, Zigoni e Fabiano da cedere più il dilemma-Falzerano sul rinnovo, ndr) dopodiché potrebbero aprirsi altre possibilità. Ad oggi è inutile aumentare una rosa di 28 giocatori col rischio di creare problemi. Tutti in questo club aspiriamo sempre al massimo, è la nostra forma mentis perché dando il cento per cento aumentano le possibilità di fare un percorso migliore».