Venezia, il futuro di Inzaghi: darà la precedenza ai lagunari

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Pippo Inzaghi è estremamente concentrato sul finale di stagione con il Venezia. Un campionato entusiasmante: playoff ormai blindati, la possibilità di inserirsi in extremis per la promozione diretta. Su Inzaghi ci sono gli occhi di qualche club della serie A, in passato lo ha seguito il Sassuolo che comunque è grato a Iachini per il buonissimo lavoro svolto. Ma attenzione alle sorprese: il Brescia ha messo Inzaghi in cima alla lista per la prossima stagione. Prima, però, Super Pippo deve completare il super lavoro con il Venezia, con la concreta possibilità di nuove e forti emozioni. Lo riferisce Alfredopedulla.com.