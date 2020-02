vedi letture

Venezia, il neo presidente Niederauer: "Grande visione per il futuro del club e per lo stadio"

Il neo presidente, ad interim, del Venezia Duncan Niederauer ha parlato così dell'avvicendamento societario e dei piani futuri, in campo e fuori, della società lagunare: "Sono onorato di raccogliere questa carica, io e il gruppo che rappresento siamo impazienti di sviluppare ulteriormente la solida collaborazione con il Sindaco Luigi Brugnaro nell’interesse del club e della città di Venezia. Abbiamo una grande visione sia per il club che per la realizzazione del nuovo stadio e del progetto immobiliare ad esso collegato. - continua lo statunitense come si legge in una nota del club - Proprio per questo continueremo a lavorare con la massima serietà e saremo aperti a collaborare con qualsiasi gruppo in grado di fornire le competenze e le risorse necessarie per tradurre la nostra visione in una concreta realtà".