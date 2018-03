Venezia, il potere di SuperPippo. Conquistare la ribalta della A

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

IL TREND - Dopo la fine della sua avventura sulla panchina del Milan, in pochi avrebbero puntato sulla rinascita tecnica del Filippo Inzaghi allenatore. A Venezia, però, SuperPippo ha avuto modo, tempo e risorse per dimostrare di essere un tecnico valido. La riprova arriva dalla classifica dei lagunari attualmente in piena corsa per i playoff promozione. Mentre il fratellino Simone sogna la Champions in Serie A, Filippo vuole dimostrare che la massima serie può essere il suo palcoscenico da tecnico così come lo era stato da calciatore.

LA SITUAZIONE ATTUALE - Il feeling con il numero uno del Venezia Joe Tacopina è praticamente assoluto, così come quello con la piazza che lo ha eletto a leader della rinascita. Tutto sembra, dunque, andare verso una prosecuzione del matrimonio, ma la Serie A incombe con le sue sirene. Gli estimatori di Inzaghi non mancano dalle loro intenzioni dipenderà anche il destino della panchina arancioneroverde.

Contratto fino al 2018

Permanenza: 50%