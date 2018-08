Venezia, il pres. tuona: "Deluso dalle poche presenze allo stadio"

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Dalle colonne di TuttoSport, è tornato a parlare il presidente del Venezia Joe Tacopina, visibilemente deluso dopo il deserto che il "Penzo" ha regalato nella scorsa giornata di campionato:

"Rispetto alle proprietà che ci hanno preceduto, abbiamo realizzato qualcosa di inimmaginabile. Nessuno, negli ultimi venti anni, ha ottenuto i nostri risultati. E questo è il ringraziamento? – Ha tuonato il patron a stelle e strisce - Apprezzo e ringrazio chi è venuto allo stadio sabato pomeriggio ma dove erano tutti gli altri? Il “Penzo” era praticamente vuoto, neppure la Curva Sud era piena. Sono davvero deluso".

E rincara la dose: "Devo dare ragione a chi mi diceva che a Venezia era impossibile fare calcio. Non volevo crederci, quando tre anni fa ho deciso di investire in questa città, la gente mi esortava a non farlo. Mi dicevano che la comunità non avrebbe seguito la squadra, non in massa come avrei voluto io. Rispondevo loro che con un progetto importante e con risultati soddisfacenti lo stadio si sarebbe riempito. Considerando cosa ho visto sabato pomeriggio sono costretto a ricredermi e a dare ragione a quelle persone. La situazione deve cambiare, la mentalità dei tifosi deve migliorare, altrimenti il nostro progetto non potrà andare avanti ancora per molto".