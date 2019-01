Il Venezia è a un passo dal chiudere con il Celta Vigo l’affare che porterà Robert Mazan in laguna. Il terzino sinistro slovacco, classe ‘94, si trasferirà in Italia in prestito gratuito con diritto di riscatto e potrebbe sbarcare già nelle prossime ore per le visite e la firma sul contratto come riporta La Gazzetta dello Sport.