In attesa di capire se sarà effettivamente ripescato o meno in Serie B, il Venezia sta andando alla ricerca di un nuovo portiere. E secondo quanto riferisce il Corriere del Veneto, sono tre nomi in ballo: l'esperto Alberto Pomini del Palermo, come anticipato già da noi di TMW, e due nomi più di prospettiva come Stefano Minelli e Umberto Saracco (in foto), reduci dalle esperienze con le maglie di Padova e Cosenza.