Venezia, Inzaghi: "A Empoli poco da perdere, ma ci proveremo"

© foto di Luca Marchesini/TuttoLegaPro.com

Filippo Inzaghi, tecnico del Venezia, ha parlato in conferenza stampa in vista della sfida contro l'Empoli facendo il punto sugli infortunati: “Andelkovic ha preso una botta al ginocchio e al momento non è in grado di darci certezze sul suo impiego, vedremo se sarà possibile recuperarlo altrimenti giocherà Bruscagin. - continua Inzaghi come riporta Trivenetogoal.it - Andare a Empoli e vedere che la capolista, e squadra più forte della Serie B, si preoccupa di questo Venezia è una soddisfazione. Abbiamo poco da perdere, ma abbiamo tanta voglia di fare bene e non dobbiamo guardare al fatto che Caputo non ci sarà perché i toscani hanno comunque l'attacco più forte del campionato. Proveremo a fare risultato”.