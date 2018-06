Venezia, Inzaghi: "A Palermo per vincere, non ci sono alternative"

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Il tecnico del Venezia Filippo Inzaghi ha parlato a due giorni dalla sfida contro il Palermo, gara di ritorno della semifinale play off, facendo il punto sulla situazione in casa lagunare: “Stiamo bene e onestamente non pensavo che saremmo stati in grado di reggere due partite in 70 ore con quella qualità di gioco. Sappiamo di dover andare a Palermo per vincere, non abbiamo alternative, ma stiamo facendo qualcosa di incredibile e ci proveremo. Abbiamo già dimostrato di poter fare risultato ovunque e contro qualunque avversario. - continua Inzaghi come riporta Trivenetogoal.it - Giocherà chi mi darà più garanzie, ma sicuramente farò qualche cambio in avanti dopo Geijo è il più riposato, mentre Litteri ha giocato due gare in tre giorni e ci sono Marsura e Zigoni che scalpitano”.