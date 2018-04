Venezia, Inzaghi: "Abbiamo sofferto poco. Serie A? Piedi per terra"

© foto di Luca Marchesini/TuttoLegaPro.com

Al termine della sfida contro il Palermo, il tecnico del Venezia Filippo Inzaghi ha parlato ai media in conferenza: "Su nove partite in casa ne abbiamo vinte otto, giocavamo contro una squadra fortissima, abbiamo sofferto poco. All’inizio tutti ci davano poco credito, stiamo facendo qualcosa di grande e stiamo superando le attese - riporta Trivenetogoal.it -. L’obiettivo restano i playoff, lì potremmo diventare la mina vagante , come dicevo a inizio stagione. Ero convinto a inizio stagione che avremmo potuto fare qualcosa d’importante, adesso sicuramente siamo in ballo e cercheremo di andare fino in fondo. Il coro dei tifosi che vogliono la Serie A? Dobbiamo tenere i piedi per terra, adesso così è troppo facile. Oggi miglior partita in assoluto di quest’anno, ma io continuo a guardare il Foggia. Sono contento per Suciu, lui è il simbolo di questa squadra, di quello che abbiamo fatto oggi".