Venezia, Inzaghi: “Siamo in ballo e balliamo, promozione sarebbe storica”

© foto di Luca Marchesini/TuttoLegaPro.com

Filippo Inzaghi parla del suo Venezia attraverso le colonne de La Gazzetta dello Sport. “Ho fatto quello che mi ha chiesto la società, che voleva la salvezza. Ma ho sempre creduto di poter fare di più. Ora siamo in ballo e balliamo: per la A diretta è dura, ma ai playoff... Non abbiamo l’assillo ma ci proviamo, la serenità è dalla nostra. A livello fisico quello che c’è, c’è: ora conta la testa. E per noi fare la terza promozione di fila sarebbe storica”, le parole del tecnico veneziano.