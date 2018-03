Venezia, Inzaghi andrà in tribuna. Respinto il ricorso sulla squalifica

Fonte: veneziafc.club

© foto di Luca Marchesini/TuttoLegaPro.com

La Corte Sportiva d'Appello ha respinto il ricorso d'ugenza presentato lunedì dalla società Venezia FC, confermando la decisione del giudice sportivo di cui al comunicato 143/18.

Mister Inzaghi quindi non sarà in panchina per la gara Frosinone Calcio - Venezia FC in programma domani sera alle 20.30 allo stadio Benito Stirpe di Frosinone.