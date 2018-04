Venezia, Inzaghi: "Buon punto, ora dobbiamo vincere a Brescia"

© foto di Federico Gaetano

Il tecnico del Venezia Filippo Inzaghi ha parlato dopo il pari sul campo del Carpi analizzando la prestazione: “Loro hanno giocato sempre con tutta la squadra dietro la linea della palla e per questo è stato difficile trovare spazi, inoltre dovevamo stare attenti ai loro contropiedi. Ho provato a modificare qualcosa coi cambi, ma loro in fase difensiva sono stati ottimi. Per noi questo resta comunque un buon punto perché siamo riusciti a tenere a distanza la nona e conquistato un punto rispetto a chi ci precede. - continua Inzaghi come riporta Trivenetogoal.it - Adesso dobbiamo andare a vincere a Brescia per cercare di ottenere qualcosa di ancor più fantastico in questo campionato”.