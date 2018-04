Venezia, Inzaghi celebra Inzaghi: "Sei il mio orgoglio più grande"

© foto di Federico Gaetano

Attraverso la propria pagina ufficiale su Facebook Filippo Inzaghi, tecnico del Venezia, ha voluto fare gli auguri di buon compleanno al fratello Simone, tecnico della Lazio: "Da sempre noi due... Dalle avventure da ragazzi, ai bellissimi momenti sul campo insieme, dai momenti di gioia in famiglia alle difficoltà... La vita non poteva darmi un fratello migliore di te, in nessun caso Mone... Sei il mio orgoglio più grande! Continua a brillare ✨ Buon compleanno Mister! Il tuo fratellone".