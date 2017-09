Venezia, Inzaghi: "Cesena trasferta dura. Dovremmo dare il massimo"

© foto di Luca Marchesini/TuttoLegaPro.com

Il tecnico del Venezia Filippo Inzaghi ha parlato in conferenza stampa in vista della prossima gara contro il Cesena: “Affrontiamo una trasferta molto impegnativa, ma siamo pronti e, salavo i soliti noti, tutta la rosa sta bene. Signori l'ho trovato bene, non pensavo anche se si è allenato ed è un professionista serio anche se quando non ti alleni da solo non è facile. Penso che troverà la condizione migliore in breve tempo. - continua Inzaghi – Il Cesena si è rinforzato molto dopo l'esordio difficile a Bari, ha preso Scognamiglio e Cacia che sono due colpi importanti per la Serie B, inoltre ha un pubblico molto caldo e giocare al Manuzzi con oltre diecimila tifosi sugli spalti. Ci vorrà un grande Venezia, ma non dobbiamo preoccuparci di nulla e pensare solo a noi stessi perché abbiamo una buona squadra e ci siamo rinforzati. Dovremmo dare il 100% in campo per vincere, perché il 90% non sarà sufficiente”.