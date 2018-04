Venezia, Inzaghi: "Col Brescia stregata. Audero? Non penso al singolo"

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Il Venezia riparte contro il Perugia per dimenticare la sconfitta contro il Brescia. Filippo Inzaghi, allenatore dei lagunari, ha presentato la sfida agli umbri, come riportato da trivenetogoal.it: “Per ora va tutto bene, Andelkovic ha messo qualche allenamento sulle gambe e potrebbe rientrare. Speriamo di ripartire subito, col Brescia abbiamo fatto 18 tiri in porta e non capiterà sempre così. Ho rivisto le immagini, non potremo essere così sfortunati. È stata una partita stregata. L’unica pecca di sabato è stata quella di aver segnato solo su calcio piazzato, ma partite così nel 99% dei casi si vincono. A Perugia giocheremo in grande stadio, contro una grande squadra che sta dimostrando il suo valore. Audero? Non guardo il singolo giocatore, non posso ascoltare le chiacchiere da bar, quando sei allenatore non devi badare a certe cose. Non siamo appagati, sappiamo qual è il nostro grande obiettivo, sappiamo anche che ci sono squadre forti e attrezzate. Vogliamo giocarcela fino in fondo”