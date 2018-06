Venezia, Inzaghi: "Due anni meravigliosi. Per sempre uno di voi"

© foto di Luca Marchesini/TuttoLegaPro.com

Dalla sua pagina ufficiale su Facebook Filippo Inzaghi, oramai ex tecnico del Venezia, ha voluto salutare la piazza lagunare con un post: "Purtroppo è arrivato il momento dei saluti e non è mai facile lasciarsi. Sono stati due anni meravigliosi, dal primo ritiro nell’estate 2016 si è creato da subito un feeling speciale tra di NOI. Siamo cresciuti insieme e abbiamo iniziato a costruire quello che siamo oggi: una squadra forte, determinata, fatta di uomini veri e professionisti serissimi. Una squadra che per poco non è riuscita a realizzare il sogno di un’intera città. Il dispiacere è grande perché alla fine ci siamo arrivati davvero vicino. Voglio ringraziare tutti quelli che mi hanno dato l’opportunità di poter allenare qui a Venezia: dal presidente, alla vecchia e nuova dirigenza. Sono stati due anni intensi, di crescita umana e professionale che non scorderò mai! Voglio salutare la splendida tifoseria che è rimasta sempre al mio fianco: grazie per il vostro sostegno, in casa o in trasferta, nei momenti più belli ma soprattutto in quelli più complicati! Infine volevo ringraziare tutti i giocatori con cui ho avuto la fortuna di lavorare in queste due stagioni: siete stati semplicemente fantastici! Dispiace finire così perché quest’anno abbiamo fatto un campionato incredibile e avremmo meritato la promozione... ma sono orgoglioso di VOI e sono sicuro che l’appuntamento è stato solo rimandato.

Ora le nostre strade si dividono... non i nostri cuori, perché sarò per sempre uno di voi!"