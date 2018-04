Venezia, Inzaghi: "Due giorni importanti per il calcio italiano"

© foto di Federico Gaetano

Filippo Inzaghi, ospite de L'Originale, trasmissione in onda su Sky, ha così commentato l'uscita dalla Champions della Juventus: "È difficile pensare a come puoi reagire in quei momenti. La Juve ha fatto una grande partita, meritava di andare ai supplementari. Buffon? Dispiace per la sua espulsione, era forse la sua ultima partita in Champions. È stata comunque una grande gara. Penso ci sia rammarico, ma questa due giorni è bella per il calcio italiano. In Italia ci sono bravissimi allenatori, spero per mio fratello domani. Il nostro calcio è sempre bistrattato. Futuro di Allegri? Penso che le cose funzionino alla Juve, è una decisione troppo personale. A volte si dice che bisognerebbe lasciare nel momento buono, è una cosa soggettiva, l'ho sentito parlare di stimoli, bisognerebbe chiedere a lui".