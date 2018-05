Venezia, Inzaghi: "I ragazzi sono andati anche oltre le mie previsioni"

© foto di Luca Marchesini/TuttoLegaPro.com

Filippo Inzaghi, allenatore del Venezia, ha parlato ai microfoni di Sky Sport: "Ho finito gli aggettivi per questi ragazzi perché stanno facendo cose anche oltre le mie previsioni. Soligo è una garanzia, mi posso girare e lui sa fare tutto. Non penso che le squadre davanti a noi possano crollare, noi dobbiamo continuare a vincere ma anche a godere di quello che stiamo facendo. Facciamo prendere gli applausi a questi giocatori visto che stanno facendo cose incredibili. Siamo diventati i rompiscatole della Serie B, il gruppo mi ha dato soddisfazioni incredibili e sono contento per loro. Questa vittoria è anche per un ragazzo della Curva, Mattia, che sta male e mi auguro torni presto allo stadio. Volevo fare anche i complimenti al Foggia, oggi per vincere abbiamo dovuto tirare fuori gli artigli".