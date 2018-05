Venezia, Inzaghi: "La Serie A diretta mi sembra impossibile"

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Il tecnico del Venezia Filippo Inzaghi ha parlato in conferenza stampa in vista della sfida contro la Cremonese di sabato parlando della corsa alla Serie A diretta: “A Cremona sarà una partita difficilissima, avete visto cosa è successo a Cesena con il Parma che ha perso contro una squadra in lotta per non retrocedere. Se riuscissimo a scalare la classifica in vista dei play off sarebbe un'ottima cosa e per farlo dobbiamo passare dalla vittoria contro la Cremonese contro cui servirà la massima determinazione. - continua Inzaghi come riporta Trivenetogoal.it - Mancano due partite e dopodiché ne avremo delle altre, la Serie A diretta mi pare impossibile perché dovrebbero perdere tutte e tre quelle che abbiamo davanti e poi abbiamo anche lo svantaggio negli scontri diretti contro due di esse”.