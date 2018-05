Venezia, Inzaghi: "Nessuno ci ha chiesto i playoff. Vittoria da provinciali"

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Filippo Inzaghi, allenatore del Venezia, ha così parlato a Sky Sport dopo la vittoria dei lagunari sul campo della Pro Vercelli: "Noi siamo per caso in quella posizione di classifica. Dobbiamo continuare così. Il Parma ha giocatori di categoria ma io ho dei ragazzi straordinari. I miei attaccanti segnano meno ma lavorano tantissimo. Ci manca un punto per la certezza dei playoff, poi prenderemo tutto ciò che viene. Oggi minimo sforzo? No, qui hanno vinto in pochi e il Parma di tre giorni fa lo dimostra. Abbiamo vinto da squadra cinica, che ha sfruttato ogni palla avuta. Avevo chiesto ai miei una partita da provinciale: qui potevamo vincere solo così, con noi si giocavano tutto. Vado avanti così. Ai miei giocatori devo tutto: mi hanno fatto passare momenti fantastici. Il Parma ha speso altre cifre rispetto a noi, ma stiamo dimostrando di meritarcela. A me è stato messo un premio salvezza, significa che le premesse erano altre. Stulac? È stato un anno in panchina ed è voluto rimanere qui per imparare invece di andare a giocare. Dispiace per Bentivoglio ma Stulac si è guadagnato il posto da titolare. Ringrazio Perinetti per la fiducia: è venuto a cercarmi. Durante l'anno abbiamo cambiato gli obiettivi, quando abbiamo visto che la squadra rispondeva bene. Nessuno ci ha chiesto nulla ma stiamo cambiando i valori in tavola con le prestazioni".