Venezia, Inzaghi non sarà in panchina. Respinto il ricorso

© foto di Luca Marchesini/TuttoLegaPro.com

La Corte Sportiva d'Appello Nazionale ha respinto il ricorso del Venezia per la squalifica di una giornata inflitta al tecnico Filippo Inzaghi a seguito dell'ultima gara di campionato. Il tecnico dei lagunari non sarà quindi in panchina in occasione della sfida dei play off contro il Perugia.