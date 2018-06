Venezia, Inzaghi: "Palermo più fresco. Speriamo nella nostra voglia"

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Filippo Inzaghi, allenatore del Venezia, ha così parlato a Sky Sport prima della semifinale d'andata playoff contro il Palermo: "I miei collaboratori sono meglio di me: i ragazzi erano in buone mani. Però mi piace vivere le partite dalla panchina. Abbiamo giocato 70 ore fa ed è impossibile aver recuperato: ho voluto cambiare tre giocatori. Il Palermo è sicuramente più fresco, speriamo che la nostra voglia possa fare la differenza. I meriti vanno a questo gruppo, straordinario. Mi auguro facciano un'altra impresa perché meritano la finale. Siamo a giocarci la A: vedo come lavorano tutti i giorni e posso scegliere chiudendo gli occhi, anzi mi dispiace per chi gioca meno. Se andiamo avanti però ci sarà bisogno di tutti. Mercato? È stato fatto molto bene. Io ho fatto pensare ai ragazzi in un'altra maniera, così che potessero ambire a palcoscenici migliori".