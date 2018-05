Venezia, Inzaghi: "Promozione diretta? Dovrebbero crollare 3 corazzate"

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Intervenuto in conferenza stampa in vista della sfida contro il Foggia, il tecnico del Venezia Filippo Inzaghi ha spiegato di credere poco alla promozione diretta viste le corazzate con cui devono competere: “Sono realista, guardo la classifica e concludo che è molto difficile che tre squadroni come Parma, Frosinone e Palermo crollino di schianto contemporaneamente. È una prospettiva poco realistica che ovviamente mi farebbe piacere, ma bisogna guardare in faccia la realtà che dice che ci manca un punto per essere certi dei play off e scenderemo in campo per quello contro il Foggia, una squadra tra le più in forma del campionato e che se avesse iniziato prima a marciare a certi ritmi sarebbe a giocarsi la Serie A. - continua Inzaghi come riporta Trivenetogoal.it - Dobbiamo essere orgogliosi di noi stessi e di quanto abbiamo fatto perché nessuno avrebbe pensato che a tre giornate dalla fine saremmo stati in questa posizione”.