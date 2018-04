Venezia, Inzaghi: "Pronti per questa partita molto delicata"

© foto di Luca Marchesini/TuttoLegaPro.com

Queste le dichiarazioni di Filippo Inzaghi, tecnico del Venezia, ai microfoni di Sky Sport prima della sfida contro l'Entella. "Come sempre queste sono partite delicate, noi siamo pronti e venivamo da una grande striscia positiva in casa. Stasera abbiamo la grande occasione di difendere il nostro posto in classifica, speriamo di fare una grande gara".