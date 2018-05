© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Filippo Inzaghi, tecnico del Venezia, ha parlato così della sfida play-off contro il Perugia dell'amico Alessandro Nesta: "Mi fa piacere rivederlo. Lo ritroverò prima alla festa d'addio al calcio di Pirlo, poi domenica per 90' saremo avversari. Sono contento per il suo arrivo sulla panchina del Perugia, anche se dispiace per Breda".