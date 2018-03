Venezia, Inzaghi: "Spero di essere in panchina, non ho fatto nulla"

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Il tecnico del Venezia Filippo Inzaghi ha parlato a due giorni dalla sfida contro il Frosinone in conferenza stampa tornando sulla sua squalifica: “Abbiamo inoltrato ricorso d'urgenza in quanto non ho fatto nulla e mi auguro che venga accolto. - ha spiegato Inzaghi come riporta Trivenetogoal.it - A noi non deve interessare il fatto che il Frosinone sia o meno in crisi, dobbiamo fare la nostra partita senza guardare in casa loro anche perché comunque hanno giocatori di grande livello. Affronteremo queste due gare di fila con determinazione e volontà, poi al termine di queste due partite capiremo in quale posizione ci troveremo. Stulac e Audero? Torneranno a ridosso della gara e vedremo se sarà possibile utilizzarli o meno, non posso rispondere con certezza a queste domande”.