Venezia, Inzaghi: "Stagione sopra le aspettative. Ora speriamo..."

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Il tecnico del Venezia Filippo Inzaghi ha parlato a Tiki Taka su Italia 1 della stagione in Serie B: "Sono felice, sono arrivato 2 anni fa con tanta voglia di far bene. Eravamo partiti con altre ambizioni quest'anno, volevamo salvarci ma poi i ragazzi sono stati bravissimi. A due giornate dalla fine siamo ai playoff e possiamo anche sperare che succeda qualcosa. Frosinone e Parma hanno il vantaggio degli scontri diretti e il Palermo è davanti. E’ difficile pensare che tutte e tre crollino, noi però veniamo da cinque vittorie consecutive e stiamo facendo bene. Dobbiamo proseguire così anche perché il piazzamento in Serie B è fondamentale in vista dei playoff".