Venezia, Inzaghi: "Tardi per il secondo posto. Io guardo il Foggia"

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Dalle colonne di TrivenetoGoal arrivano le dichiarazioni del tecnico del Venezia Filippo Inzaghi alla vigilia del match in casa della Pro Vercelli: “Ho guardato le partite del weekend, i risultati sono stati belli. Il secondo posto? È troppo tardi per quel traguardo, mancano quattro partite e abbiamo tre squadre davanti, siamo in svantaggio negli scontri diretti con Frosinone e Parma. Io continuo a guardare il Foggia, perché il nostro obiettivo continua ad essere quello di entrare nei playoff e non può diventare tutto normale quello che stiamo facendo. Altre cose non ha senso nominarle per i motivi che ho detto. Ho visto Pro Vercelli-Parma, la Pro ha fatto una grandissima partita contro la seconda in classifica e ha vinto. Questo dev’essere un monito per noi, martedì ci sarà una partita difficilissima su un campo particolare in sintetico. Rispetto al Piola di Novara è un terreno peggiore, loro sono abituati a giocarci ma noi non dobbiamo trovare scuse. Stiamo bene, recuperiamo Frey ma rigiochiamo anche sabato e dovremo fare un ragionamento anche sulla partita col Foggia. Ad esempio Geijo potrei tenerlo per quella partita riposato, ci servono tutti in questo momento. Potrei fare due cambi, oppure confermare la formazione di venerdì perché abbiamo avuto tempo di recuperare. Penso solo a martedì, il futuro è martedì, alla terza partita in otto giorni penseremo dopo.