Venezia, Inzaghi tuona: "Voglio il quarto posto!"

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Alla vigilia dell'ultimo match di campionato del Venezia al 'Penzo' contro il Pescara arrivano alcune dichiarazioni di Filippo Inzaghi, tecnico dei lagunari, dai microfoni di TrivenetoGoal: “Indipendentemente da come andrà, spero che la gente venga a vederci e ad applaudirci perché abbiamo fatto un campionato incredibile. Siamo quinti in classifica, vogliamo assolutamente vincere per cercare di agganciare il quarto posto, che sarebbe un risultato pazzesco e ancor meglio del quinto che attualmente occupiamo. Abbiamo la speranza di arrivare quarti e il Palermo ha una partita difficile perché vincere a Salerno non è mai una cosa semplice. Geijo è quasi a posto, Pinato sarà pronto per la prima partita dei playoff ma potrebbe anche venire in panchina venerdì, Andelkovic sta bene. Il Pescara era partito per andare in Serie A, aveva preso Zeman in panchina ma poi le cose non sono andate nel verso giusto. Mi dispiace perché stimo molto anche Pillon che si trovino in questa situazione, ma noi venerdì vogliamo vincere a tutti i costi. Nessuno ci dava credito a inizio anno e invece siamo qui a giocarci un traguardo fantastico. Da sabato poi inizieremo a preparare i playoff e ci sarà in palio un altro sogno che cercheremo di conquistare. Vogliamo rompere le scatole a tutti fino alla fine”.