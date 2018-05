Venezia, Inzaghi: "Un rigore inesistente ha cambiato un'intera partita"

© foto di Luca Marchesini/TuttoLegaPro.com

Filippo Inzaghi, allenatore del Venezia, ha parlato a Sky Sport dopo il ko dei lagunari per 5-1 sul campo della Cremonese. Queste le sue dichiarazioni: "Siamo andati sotto su un autogol da angolo. Subito. Quindi loro si sono difesi bassi, e il nostro portiere è stato impegnato poco. Quindi abbiamo pareggiato ed un episodio, di un rigore inesistente, ha cambiato tutto. Abbiamo sbagliato a mollare e disunirci, quello sì. Andiamo avanti: è stata una giornata storta. Sul 2-1 abbiamo anche preso un legno con Litteri che poteva cambiare la partita. Si può anche perdere, sembra strano per la mia squadra ma loro avevano più fame di noi. Ora pensiamo ai playoff che vogliamo giocare al massimo. Rabbia di Domizzi? L'arbitro gli ha detto una cosa che se confermata non sarebbe il massimo del rispetto. Noi lo abbiamo per tutti e cercavo solo di calmare il ragazzo. Purtroppo il Venezia conta poco, ed è un peccato. Rivedere il rigore che ci hanno dato ci amareggia. A fine primo tempo l'avevo detto ai miei: non toccateli in area perché sento che ci può fischiare contro. La prossima contro il Pescara? Dobbiamo vincere per forza perché abbiamo ancora la speranza di arrivare quarti. Il Palermo, se pareggiasse a Salerno, non dovremmo farci sfuggire niente perché a pari punti arriveremo davanti. Abbiamo un solo risultato: dobbiamo vincere".