Venezia, Inzaghi: "Viviamo un sogno e vogliamo arrivare fino in fondo"

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Il tecnico del Venezia Filippo Inzaghi ha parlato alla vigilia della sfida contro il Palermo nei play off di Serie B: “Questo è un gruppo incredibile che sta vivendo un sogno e che vuole crederci fino alla fine. Il Palermo è una squadra fortissima, costruita per vincere e con giocatori che sono da Serie A. In campionato, al Penzo, li abbiamo battuti, ma era una gara particolare in cui Tedino era in bilico. Quella di domani sarà un'altra gara in cui entreranno in gioco altri valori e variabili. - continua Inzaghi come riporta Trivenetogoal.it - Veniamo da una vittoria contro il Perugia in una gara giocata appena 48 ore fa e dovrò capire come stanno i ragazzi perché la condizione fisica è un'incognita reale. Ultima al Penzo per me? No, non ci penso assolutamente, voglio solo che sia la prima di quattro gare perché siamo in ballo e vogliamo arrivare fino in fondo”.