Venezia, Inzaghi: "Vogliamo giocarcela fino in fondo"

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Il tecnico del Venezia Filippo Inzaghi ha parlato a due giorni dalla sfida contro il Carpi dedicando un pensiero per Mondonico, suo ex allenatore: “Sono stato al funerale di Mondonico, è un momento difficile perché se ne sono andati in poche settimane prima Astori e poi Mondonico. Era stato il mio mister all’Atalanta, quando avevo vinto il titolo di capocannoniere, con 24 gol nel 1996-1997. Era una grande persona, lo sentivo spesso ed ero in contatto anche con la figlia. Sapevo che stava male ed è un grande dispiacere quello che è successo. - continua Inzaghi a Trivenetogoal.it - Siamo una neo promossa, ma vogliamo rispetto e l'altra sera ho visto cose che non mi sono piaciute per questo d'ora in poi vigileremo su quello che accadrà. Scelte? Ho ancora due allenamenti per decidere e sapete che con me gioca chi sta meglio. Siamo salvi a marzo, non può essere tutto normale per questo dobbiamo giocarcela fino in fondo visto che siamo in alto, se vinciamo a Carpi mettiamo la cinque punti fra noi e la nona e sarebbe qualcosa di molto importante”.