Venezia, ipotesi Toscano per il dopo Inzaghi

© foto di Federico Gaetano

Con i playoff ancora da giocare, il Venezia comincia a sondare il terreno in cerca di un allenatore nel caso di un addio di Filippo Inzaghi. Le voci di un possibile approdo in Serie A dell'allenatore ex Milan aumentano giorno dopo giorno e il club lagunare non vuole farsi trovare impreparato. Uno dei nomi caldi al momento, secondo quanto riportato da TuttoB.com, è quello di Domenico Toscano, ex tecnico dell'Avellino attualmente sulla panchina della Feralpisalò ed in piena corsa promozione dopo la grande impresa fatta poche ore fa ad Alessandria.