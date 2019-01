© foto di Nicola Ianuale/TuttoSalernitana.com

Un vero e proprio domino di attaccanti vede protagoniste in Serie B Salernitana, Venezia e Cosenza. I campani stanno chiudendo con il Parma per l’esperto Emanuele Calaiò, classe ‘82 cercato da mezza cadetteria in questo gennaio, che andrà a prendere il posto di Riccardo Bocalon. Sull’attuale centravanti salernitano ci sono Venezia e Ascoli coi lagunari favoriti vista la volontà del calciatore di tornare a vestire la maglia arancioneroverde. Lo riporta Trivenetogoal.it spiegando che l’arrivo di Bocalon libererà Gianluca Litteri che firmerà un contratto di due anni e mezzo con il Cosenza.